Kolumn: imestan

Imestama pani mõni aeg tagasi muidugi see, et selline erakorraline olukord kogu maailmas on üldse võimalik. Mäletame seda üllatust ju veel küll, ehkki enam see ei üllata kedagi. Praegu imestan selle üle, millise tormakusega tahavad inimesed kõike endist taastada. Kui piiranguid leevendatakse, on üsna kiiresti tagasi kooskäimised, suured ja väiksed, kodudes ja kodust väljas. Tagasi on poed ja kaubanduskeskused, spaad ja hotellid, puhkuse- ja tööreisid, tarbimine kogu täiega.