Muutused seavad ettevõtjad keerulisse olukorda

Administratiivsete muudatustega on veel üsna lihtne – nendega kaasnevad kulud ei määra ettevõtte elus püsimise puhul just palju. Elektri ja tooraine oluline kallinemine ning tarneprobleemid võivad aga ettevõtte edasise tegevuse perspektiivikuse küsitavaks muuta või jätkusuutlikkuse lausa ohtu seada. Energia kallinemine toob kaasa surve korrigeerida ka oma toodete müügihindu või leida lahendusi materjalide asendamise kaudu. Eeskätt võib see problemaatiliseks osutuda liha- ja piimatööstusele, kus Lääne-Virumaa tootmismahtude poolest esirinnas liigub. Umbes 10–15 protsenti Eesti lihast ja piimast toodetakse just siin. Kuna konkurents toiduainete valdkonnas on tihe, seavad hindade kallinemine ja turuolukorra karmistumine ettevõtjatele kohustuse leida sobivaid lahendusi, et oma senist taset ja seniseid kliente hoida ning konkurentsipositsioon säilitada.