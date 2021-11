Naine juhib 20 mehega laeva

Pealkiri oma “laevaga” on muidugi sõnademäng, sest Nowap OÜ on ehitus- ja projekteerimisettevõte. Üks vanemaid Lääne-Virumaal, 30-aastane. See loodi 1991, viis aastat hiljem muudeti ettevõtte õiguslikku vormi: aktsiaselts muutus osaühinguks.