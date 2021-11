Kolmas põlvkond Matsimoka lihameistreid tähistab neljandat aastakümmet

Jan Inno mäletab, kuidas isa ja vanaisa iseehitatud suitsuahjus liha suitsutasid. Suvevaheaegadel võttis isa ta Tallinnasse kaasa. Jättis poisi Nõmme turule kaupa müüma, ise läks edasi Kadaka turule. Kaheksa-üheksaaastasel Janil oli ämber jalgade all, et üle leti ulatuda. Vihtidega kaalu kuju on Matsimoka praegusel tootejuhil igatahes siiamaani silme ees.