Minu Gelato käsitööjäätiste maitsepaleti loovad koduaia marjad

Minu Gelato looja ja juhi Ave Pajo-Vassiljevi sõnul eristab gelato’t tavapärasest ehk Ameerika stiilis jäätisest see, et gelato’s on rohkem piima ja vähem rõõska koort, mistõttu on selle rasvasisaldus madal. Teine oluline erinevus puudutab jahutusprotsessi ehk külmutusfaasi. “Vahustamine on tunduvalt aeglasem ja Itaalia jäätise sees on vähem õhku ning seetõttu on maitse ehe. Minu andmetel tohib seda olla kõige rohkem 30 protsenti. Tavajäätistes on see 50–80 protsenti,” rääkis jäätisemeister. Kuigi siidine gelato tundub magus, on seal vähem suhkrut, maitse intensiivsus tekib aga napimast õhuhulgast.