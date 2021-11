Juku järglased nomineeriti aasta toiduaine tiitlile

Juku oli teeseen, nagu on tema järglased Julia, Julius ja teised. Juku suguseltsi abil valmistab Liis Järvamägi teeseenejooki ehk peenema nimetusega kombucha’t. Sel aastal olid tema köögis Väike-Maarja vallas Kivimurrul valminud kombucha’d nomineeritud Lääne-Viru aasta toidutoote tiitlile.

“Olen nüüd teeseent kasvatanud kolm aastat,” rääkis Liis Järvamägi. “Ma ei teadnud sellisest seenest mitte midagi, aga see valdkond hakkas mind kohe huvitama. Tänaseks olen end interneti ja raamatute abil teemaga päris põhjalikult kurssi viinud ja ühest Jukust, kes on tänaseks ajalugu, on saanud praeguseks 27 teeseent.”