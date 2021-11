Kaitseliitlased said Põhjakonnal soomusvägedega rinda pista

Tunde metsa all vastast oodanud võitlejad said mõnda aega tuld anda, panid siis vaikselt asjad kokku ja liikusid järgmistele positsioonidele. FOTO: Ain Liiva

Hommikune uduvihmas okasmets. Siin-seal vilksavad puude vahel tumedad kujud. Ütlus, et mida kaugemalt vaatad, seda selgemalt näed, ei pea sel korral paika. Kaugelt ei näe midagi, lähedalt juba natukene märkab. Päris lähedalt on alles näha, kuidas kaitseliitlased on positsioonid sisse võtnud ja ootavad peagi ründavat vastast.