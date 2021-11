Linnudoomino klotsid saavad kokku ja linnud selgeks

2017. aastal leidis Veedla ühest Hollandi meenepoest doomino, millel olid linnud klotsidele joonistatud karikatuuridena. Eelmisel talvel seda lastelastega mängides tekkis tal aga mõte: miks ei võiks joonistuste asemel olla fotod? “Olin väga üllatunud, et sellist toodet polnudki Eestis veel ära tehtud,” kirjeldas linnusõber selgusehetke, mil teadis, et idee tuleb teoks teha. Väike uurimine selgitas, et lihtsama lauamängu tootmisega saab hakkama sama trükikoda, kust tulevad Veedla linnuraamatud. Veedla viimane kirjatöö oli just toimetajale üle antud ja mängulise projekti jaoks oli parajalt aega. Kampa sai kutsutud fotograaf Heiko Kruusi. Esimesed komplektid valmisid juba maikuus, väljaandja autori enda kirjastus Pesapaik.