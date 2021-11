Ehkki Tapa vallavolikogu valis 11. novembril volikogu esimeheks valimisliidu Valgejõgi esinumbri Alari Kirdi ja volikogu aseesimeheks EKRE esinumbri Aigar Põderi, on endiselt lahtine, kes saab vallavanemaks.

Volikogu koosseis koguneb uuesti 18. novembril. Siis on kavas välja kuulutada konkurss uue vallavanema leidmiseks. Praegu on vallavanemana ametis veel reformierakondlane Riho Tell.