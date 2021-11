Nädalal lind: hangelind

Kui aga kohale tuleb, on raske hangelindude parve mitte märgata. Isegi lume taustal hakkavad põhitoonilt valged linnud hästi silma. Sellepärast, et nad on valged. Valge lind mõjub eriliselt, sest me pole harjunud valgeid sirtsusid nägema. Luiki küll, viimasel ajal ka hõbehaigruid, samuti üksikuid tuvisid, kuid väikesi laululinde ... Vaid sabatihased sobivad võrdluseks, kuid neidki kohtab harva ja mitte avamaastikul. Hangelindude parv teepervel sunnib aga tahtmatult kiirust vähendama, et põhjamaisest eksootikast osa saada.