Maailmas tähistatakse tänavu kolmekümnendat diabeedipäeva

Diabeedipäeva logo on sinine ring, mis sümboliseerib elu ja tervist ning kogu maailma ühtset võitlust diabeedikahjude vastu. Päeva eesmärk on inimeste teadlikkuse tõstmine diabeedi ja selle tüüpide suhtes. Samuti pööratakse tähelepanu sellele, et haiguse ravi oleks piisav ja kättesaadav, kaasaegne ja kahjusid vähendav. .