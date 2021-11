Teekatted riigiteedel on valdavalt kuivad, kuid härmatise tõttu võib kohati olla libedaid lõike. Tee- ja õhutemperatuur on miinuses.

Ilmaprognoosi kohaselt on öösel vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhu- ja teetemperatuur on pea kõikjal miinustes ning teedel on soodsad tingimused härmatise tekkeks. Liiklejatel tuleb arvestada härmatisest tingitud libedusega.