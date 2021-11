Kodanikupäeva e-viktoriin toimub 19. korda, esimest korda toimus see 2003. aastal. Viimastel aastatel on sellest osa võtnud umbes 5000 inimest aastas.

"Kodanikupäev on päev, mil kõik võiksid mõelda kodanikuks olemisele – sellega kaasnevatele hüvedele ja kohustustele," ütles integratsiooni sihtasutuse juhataja Irene Käosaar. "Igapäevaelus me seda just liiga sageli ei tee. Usun, et meie mõõdukalt keerukas ja põnev viktoriin aitab suurendada teadmisi ühiskonna kohta ning seeläbi aidata kaasa sidusama ühiskonna kujunemisele," lisas Käosaar.