Kadrina koolipere asus kontaktõppele

Kaks nädalat distantsõppel tarkust taga nõudnud Kadrina keskkooli põhikooliastme õppurid said täna uuesti näost näkku õpetajaid ja klassikaaslasi näha. Kadrina keskkooli direktor Arvo Pani nentis, et kuigi koolimajas oli lapsi tunduvalt rohkem kui viimasel paaril nädalal, suuremat lärmi ega madinat kuulda ei olnud. "Eks taheti tulla ja sõpru näha. Sotsiaalne suhtlemispool on oluline," kõneles Pani.