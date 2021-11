Haridus- ja noorteameti testide ja hindamise osakonna juhataja Aimi Püüa tõdes, et kuigi riigis on eksamite keskmised tulemused varasemate tulemustega võrreldes samalaadsed, ei ole need kooliti või aastate kaupa võrreldavad, sest eksameid on kahel viimasel aastal sooritanud ainult osa abiturientidest: mõned loobusid kõikidest eksamitest, osa tegid ühe või kaks eksamit.