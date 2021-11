Nädala lõpu poole võib taas kohati kuni kümme kraadi sooja tulla

Kolmapäeva öösel on pilves ilm. Mitmel pool sajab vähest vihma ja on udu. Puhub edela- ja lõunatuul 3–9, rannikul puhanguti 12 m/s. Sooja on 1–6 kraadi. Päeval on pilves ilm ja hommikupoolikul püsib udu. Mitmel pool sajab vähest vihma, õhtul jõuab saartele tihedam vihmasadu. Puhub lõuna- ja edelatuul, pärastlõunal lõuna- ja kagutuul 4–10, rannikul puhanguti 13–15 m/s. Sooja on 3–7 kraadi.