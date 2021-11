Juhtkiri: hooletus tekitab suuri kulusid

Laupäeval kulutasid maakonna päästekomandod hulgaliselt ressurssi, et kustutada mahajäetud hoones põlengut, mille oli ilmselt põhjustanud kellegi hooletus või suisa pahatahtlikkus. Päev hiljem tuli päästjail kiirustada Tamsallu, et seal puu otsast kassipoeg alla tuua. Kuigi elu on näidanud, et ühtegi kassi luukeret veel puu otsast leitud ei ole, ei saa päästjad hädasolijale appi tõttamata jätta, nii lihtsalt kord juba on. Kõik see maksab aga raha, ja mitte vähe.