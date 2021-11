Ajakirjaniku elu on selles mõttes huvitav, et hommikul ärgates ei tea iial, mida päev toob. 2001. aasta 6. juuni hommikukohvi juues ei aimanud ma kindlasti, et sama päeva õhtupoolikul tõmban Rakvere tammikus põõsastes president Lennart Meri pakutud Marlborot.