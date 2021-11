Keskkonnaministeerium korraldab autoromude tasuta äraveo

Sõidukiomanik peab aga valima jäätmekäitleja, kellel on lammutuseks vastav luba. Remonditöökodade nime all tegutsevad lammutused ja teised ebaseaduslikud lammutajad reostavad keskkonda ega võta arvesse vajalikke ohutusnõudeid. Maha kallatud või põletatud mootoriõli seab ohtu pinna- ja põhjavee, lisaks võib see vale käitluse korral kergesti süttida. Nõuetele mittevastavas õhukonditsioneeris oleva gaasi käitlemine võib aga põhjustada ohtu nii keskkonnale kui ka inimeste tervisele.

"Kõige suurem mure autoromudega on see, et illegaalsed autolammutused on tuleohtlikud, laulupeo ajal oli näiteks nii, et üks selline lammutustehas süttis ning suits oli paista Piritani," jätkas Mägi.