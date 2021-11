Vabatahtlikud päkapikud võivad olla ka motomehed, kui nad on vaktsineeritud. FOTO: Dmitri Kotjuh

Rakvere vald on korraldanud jõulumaad juba viis aastat. Varasemalt oli see Sõmeru loodus- ja tehnikamajas, sel aastal kolis jõulumaa aga Ubja külakeskusesse. Kuigi jõuludeni on veel paar nädalat aega, otsib Rakvere vald juba praegu vaktsineeritud päkapikke.