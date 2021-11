“Selle perioodi jooksul on soovitatav teha kaugtööd. Kui see ei ole võimalik, siis saab perearst väljastada haiguslehe,” selgitas ta ja lisas, et haigussümptomite tekkel tuleb võtta ühendust perearstiga.

“Näeme, et vaktsineeritud inimesed nakatuvad peamiselt pereringis. Tavaliselt toob nakkuse perekonda vaktsineerimata laps, kes kodus nakatab ka oma vaktsineeritud vanemad või vanavanemad,” rääkis Sepp ja lisas, et koduse kontakti korral on viirusekogus nii suur, et vaktsiin ei pruugi nakatumise eest kaitsta.