Omavalitsused on lumetõrjeks valmis

Rakvere linnavolikogu on lumetõrjeks kavandanud 400 000 eurot. Kui sõiduteid puhastab Raktoom AS, siis kõnniteid N-Jaap OÜ. Neile makstakse tunnitasu alusel ehk umbes 40 eurot masina kohta tunnis. “See on end õigustanud, see on linnale kasulik,” põhjendas Korbe.