Vana teleseriaali arvustus. Kapten Kloss – Poola Bond

Esmalt mõned faktid. “Kaalul on rohkem kui elu” 18 seeriat filmiti üles aastatel 1967–1969. See räägib Poola luurajast Hans Klossist Natsi-Saksamaal teise maailmasõja ajal. Saksa luures teenides alustab ta leitnandina ja jõuab lõpuks kapteni aukraadini, teenides välja ka Raudristi. Tegelikult on Kloss poolakas Stanisław Kolicki, tema agendinimi on Janek (J-23) ja Poola armees on tal majori auaste.