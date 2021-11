Soome-ugri dialooge kogudest ja kogumisest saab jälgida veebis

ERM-is on hoiul materjalid ligikaudu 200 ekspeditsioonilt. Aastatel 2019–2021 vaatlesid ERM-i teadurid hõimurahvaste programmi toetatud projekti raames soome-ugri uurimistraditsiooni ja kogude kujunemist. Uuriti, miks on soome-ugri rahvaste uurimise traditsioon sedavõrd olulisel kohal, millist tulu on sellest olnud hõimurahvastele ning kuidas hinnata kogude väärtust ja kasutusvõimalusi tänapäeval.