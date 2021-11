Lumerohket talve oodata ei ole

Ilmakaardid näitavad, et nädala pärast on lootust lund näha, sest ilm võib minna kümmekond kraadi külmemaks. "Pole kindel, kas külm lund toob, aga on 68-protsendiline tõenäosus, et lumi tuleb maha," ütles sünoptik Jüri Kamenik. Külm toob endaga pigem lörtsisaju ja heal juhul paarkümmend sentimeetrit lund.