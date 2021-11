Lääne-Virumaa noortalunikud said kokku veerand miljonit eurot toetust

PRIA arengutoetuste osakonna teenuste juht Katrin Märss ütles, et noortaluniku toetus on klientide hulgas püsivalt populaarne. Taotlejaid on alati olnud tunduvalt rohkem kui raha. Nagu eelmiste voorude puhul, plaanitakse enamik investeeringuid teha põllumajanduslike hoonete rajamiseks, seadmete soetamiseks ja maa ostuks.