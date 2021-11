Talvised riided vajavad erilist hoolitsust

Villased riided võivad õige hooldamise puhul kesta aastaid. Pole vahet, kas tegemist on sokkide, kampsunite või mantliga – nende hooldamiseks peavad olema täidetud vaid mõned, kuid olulised tingimused. Kõige tähtsam on enne villaste rõivaste pesemist eraldada need ülejäänud riideesemetest ja pesta neid külmas vees spetsiaalselt villastele riietele mõeldud režiimil.