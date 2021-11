Kadrina-sisesele orienteerumisrajale on peidetud 30 põnevat ja harivat kontrollpunkti. Need on leitavad A4 suuruse fotodega lehe abil, mille saab üritusele registreerumisel. Osalemiseks tuleb tõmmata telefoni Nutilogi äpp, mille abil peetakse punktiarvestust.