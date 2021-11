Sohitegemine heitis varju isadepäeva autoseiklusele

Seiklusministeeriumi korraldatavad auto­orienteerumised – neid toimub üle Eesti pea iga kuu – on jõukohased kõigile. Tegemist on tänuväärse ettevõtmisega, mis sisustab vaba aega ja aitab ühtlasi rohkem tuttavaks saada piirkonnaga, kus seiklus parajasti käib.

Võisteldakse kahes klassis, ise võib valida, kummas osaleda. Vahe on vaid selles, et kontrollaeg raja läbimiseks on erinev ja “seiklejate” hulgas osaledes peab olema eelnev kogemus, et ette antud ajalimiiti, milleks on tavaliselt 3 + 1 tundi, ära mahtuda. Korraldaja ette valmistatud rajalt tuleb üles leida kontrollpunktid ja vastata nende juures olles valikvastustega küsimustele, kasutades selleks spetsiaalset äppi.