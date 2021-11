Projektis osalemiseks tuli kokku panna põhjalik taotlus, kus on kirjeldatud Rakvere linna sporditaristut, sportlasi, koostööd organisatsioonide vahel ja nii edasi. “Minu arvates ongi see projekt selles mõttes hea, et spordi kaardistamise käigus saime ka ise parema ülevaate tegelikkusest,” sõnas Rakvere abilinnapea Laila Talunik. “Kui mured on teada, on parem neid lahendada.”