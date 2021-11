Lääne-Virumaa Eesti ringmajanduse juhtpiirkonnaks

Lääne-Virumaa on rahvaarvult ja sisemajanduse koguproduktilt (SKP) Eesti maakondadest viiendal kohal, kuid vähem linnastunud maakondade hulgas selge liider. Looduskeskkonnalt ja -väärtustelt on maakond Eesti mõistes mitmekesine nii põllumaa, metsa kui ka riigi strateegiliste maavarade – põhjavesi ja põlevkivi, tehnoloogiline lubjakivi, aga ka fosforiit – poolest.

Maakonna majandus põhineb suuresti traditsioonilistel majandusharudel ja ettevõtetel. Sekundaarsektori SKP osas on maakond Eestis teisel kohal, ekspordinäitajatelt elaniku kohta kolmandal kohal, kuid tööhõive järgi sarnane pigem nn maaliste regioonidega. Maakond on mitmekülgse ettevõtluse, eelkõige töötleva tööstuse, aga ka oluline põllumajanduse piirkond, siin on mitu suurettevõtet, ettevõtlust toetab arvestatav hulk väikeettevõtteid, tertsiaalsektor (teenindus, turism jt) on tagasihoidlik ja kasvu ootuses.