Juhtkiri: tublide inimeste kiituseks

Paraku on see nii, et kaubanduskeskuse müüja ei saa just palju kadestavaid pilke. Need ametid, mis on ülivajalikud meie ühiskonna tavapärasel kujul jätkumiseks, on paljude jaoks halva mainega. Neid võetakse kui ameteid, mis tuleb valida siis, kui pole piisavalt nutti, ülbust ega vastupidavust, et saada paremale kohale.