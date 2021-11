EKRE-st lahkunud Kadrina valla häältemagnet volikogukohast ei loobu

Esimesel Kadrina vallavolikogu uue koosseisu istungil tõdes Siim Umerov, et hakkab volikogu töös osalema. "See oleks pretsedenditu, kui kõige rohkem hääli saanud kandidaat taandab ennast volikogust, kuna ta ei ole juhtumisi enam erakonna liige," kõneles Umerov. "Nii kaua, kuni saan neid lubadusi, millega kandideerisime, edasi kanda, olen volikogus," ütles Umerov. "Meid on kaks esindajat ja eks me teeme omavahel koostööd ikka. Hääletame koos, südametunnistuse ja meie programmi järgi," selgitas noormees ja lisas, et tal ei ole plaanis mõne valimisliidu või erakonnaga liituda.