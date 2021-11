Sellest lähtuvalt otsustas Kadrina valla noortevolikogu korraldada vaimsele tervisele suunatud inspiratsioonipäeva, mille eesmärgiks on pöörata rohkem tähelepanu vaimsele tervisele, iseenda heaolule ning teadmisele, et enda murega ei olda üksi. Noortega jagavad enda lugusid tuntud vaimse tervise teemadel sõnavõtjad ning vahepalana on võimalus kuulata muusikalisi etteasteid "Superstaari" saatest tuntuks saanud noorelt Ariana Arutjunjanilt ning Viljandist pärit Noortebändi konkursi finalistilt think twice'ilt.