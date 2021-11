Põllumajandus- ja toiduameti loomatervise ja -heaoluosakonna juhataja Olev Kalda sõnul on koerte katku tuvastatud nii eelmisel kui ka sellel aastal pea kõikjal Eestis. "Haigust on tuvastatud nii Põhja- kui ka Lõuna-Eestis, samuti Hiiumaal. Kuna koerte katk on väga nakkav ja ohustab kõiki koeri, tuleks oma lemmikud vaktsineerida, sest see on ainus viis, ennetamaks haigestumist," selgitas Kalda.