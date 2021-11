Evelin Poolamets, kes pääses volikokku tänavuse rekordtulemusega, meenutas, et korra on juba juhtunud nii, et rekordarvu hääli saanud volinikku ei valita vallavanemaks. "Ajalugu kordub ka nüüd," lausus ta oma sõnavõtus, viidates Toomas Väinaste kunagisele rekordtulemusele. Selle peale küsis Võrno Poolametsalt, mis on tema arvates rekord, viidates sellele, et läbi aegade rekordtulemust hoiab tänini Väinaste.