Mida teha, et koos koroonaga ei kaoks ka huvi Eesti vastu?

Linnad nuputasid enda tutvustamiseks tunnuslauseid ja maakonnad otsisid identiteeti. Tundus võimatu võistelda odavlennufirmade piletikampaaniatega ning Vahemere maade mahedate ilmadega, niisiis tuli nuputada, millega kaasmaalasi enda kanti meelitada. Festivalid, külapäevad, kontserdid. Seikluslinnakud, spordibaasid, matkakeskused. Ürditalud, alpakafarmid ja kalurionnid. Väikesel Eestil on palju pakkuda ja tundub, et nüüd on kõik need põnevad kohad lõpuks üles leitud. Mis kõige toredam – populaarseks on muutunud just vabaõhutegevused, mis on haiguste perioodi arvestades väga oluline. Õues tegutsedes tugevneb immuunsüsteem, samas on väiksem nakkusoht.