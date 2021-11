Olen üha enam hakanud uskuma tõdemust, et ilma raskusteta ei oskaks inimene rõõmu tunda sellest, kui kõik on hästi. Praegune koroonakriis on pannud inimesi vaatama tagasi möödunule ja tundma puudust ajast, mil võis muretseda ükskõik mille, aga mitte koroonaviiruse pärast. Kui inimene sai ise endale mure valida, oli selleks siis ükskõik mis.