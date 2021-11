Vaade: statistiline numbrimaagia

Matemaatika on tore teadus, sest seal puuduvad tõlgendused ja kõik on konkreetne. Vähemalt nii ma arvasin, kuni õpetaja hakkas õpetama hulkade korrutamist-jagamist ja imaginaararvudega tehete tegemist. Keskkoolis õppisin nimelt matemaatika süvaklassis ja sain hästi hakkama, aga see, kuidas tehteid sai teha arvudega, mida reaalselt olemas pole, mulle hästi pähe ei mahtunud.