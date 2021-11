Reservist teenistusse kutsutud 17. pioneeripataljoni ülem kolonelleitnant Ainar Afanasjev rääkis, et reservväelaste jaoks on varustuses vahepeal toimunud suur muudatus.

“Sel ajal kui praegu reservis olevad mehed ja naised ajateenistust läbisid, oli neil teine relv, Galil või AK-4, tänaseks on kaitseväes kasutusel R20 Rahe automaatrelvad,” sõnas Afanasjev ja lisas, et reservõppekogunemise ajal tehakse uus relv selgeks. “Ega palju aega ei kulu. Põhiline relva ohutustehnika on juba selge, tuleb üle vaadata uue relva iseärasused ja tegelikult õppeks ei kulugi rohkem kui kaks tundi, siis võib juba laskma minna.”