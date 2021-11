Rakvere gümnaasiumi noorimad jätkavad esmaspäevast kontaktõppel

Novembri algusest distantsõppel olnud Rakvere gümnaasiumi Tallinna tänava õppehoone lapsed saavad esmaspäevast naasta koolimajja, sest rakendatud meetmed on toiminud ja haigete hulk tunduvalt vähenenud. Rakvere abilinnapea Laila Talunik kõneles, et üldine seis on hea kõikides Rakvere koolides: Rakvere gümnaasiumis pole viimased testimised õpilaste seas nakatumist tuvastanud, reaalgümnaasiumis on kodus kümme positiivse testitulemuse saanud õpilast.