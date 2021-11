Kuigi vihmaste ja külmade ilmade saabumisega vahetavad paljud oma kaherattalise mugavama transpordivahendi vastu välja, on aina rohkem ka neid, kes sõidavad jalgrattaga aastaringselt. Velomarketi esindaja Edit Kautsi sõnul on hooaja vahetudes kõige olulisem ettevalmistus õige rehvide valik ja pidev puhastus. „Talvel satub lume, lörtsi ning teekattel kasutatud liiva ja soola tõttu keti ja hammasrataste vahele oluliselt rohkem soppa ja mustust ning see lühendab liikuvosade kestust. Igapäevane jalgratta kasutaja peaks talvel ühe-kahe kuu järel käima läbi jalgratta töökojast või hooldama jalgratast iseseisvalt,“ soovitas Kauts.