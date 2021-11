Terviseameti meditsiiniseadmete osakonna juhataja Tagne Ratassepp ütles, et mittevastavust on lihtne tuvastada, sest testil puudub CE-märgis. "Märgise saab tootja seadmele paigaldada alles pärast seda, kui Euroopa Liidus kehtivad nõuded on täidetud," lisas ta.

Nõuetele vastav test. FOTO: Terviseamet

Ratassepp rääkis, et terviseamet on testide importijat pakendi nõuetele mittevastavusest teavitanud. Testide sissetooja on omakorda ametile kinnitanud, et ettevõtteid, kes on nende vahendusel testid hankinud, on teavitatud.

Kahetsusväärselt on testid müügil olnud üle 70 apteegis. Terviseamet tuletab meelde, et igakordne levitaja peab veenduma, et tootja on nõuded täitnud. Kui tootja ei ole nõudeid täitnud, siis seadet ei tohi levitada.