Paljudes paikades tundub olevat sedasi, et kultuurimajas käivad vaid kõige nooremad ja kõige vanemad kogukonnaliikmed. Esimesed satuvad sinna seetõttu, et haridussüsteem on mingis etapis vana kultraga põimunud. Viimased käivad seal rääkimas sellest, mida seal vanasti tehti, või siis viljelemas mõnd muud mõnusat ühistegevust. Ning tore, et käivad. Nende hulgas on ju enim neid, kes lähevad sinna täiesti vabatahtlikult.