Rahvamajad koroonakeerises. Kas on ka plusse või ainult miinused?

Rahvamajadel on keerulised ajad. Kriips on tulnud peale tõmmata nii paljudele üritustele, et neid ei jõua ega taha kultuurivedurid kokku lugedagi, ometi kõlab jutus ka helgemaid toone. Nii suurte kui ka väikeste rahvamajade juhid murravad pead, kuidas rasket aega ja rusuvaid olusid mingilgi moel kultuurisõprade jaoks soodsamaks pöörata.

“Meil on kõigil üks suur mure – see on koroona,” sõnas Pajusti klubi juhataja Urmas Lindlo. “Püüame vaikselt toimetada. Mõtleme ainult paar nädalat ette, pikemaid plaane enam ei tee, sest kahe aasta jooksul on tulnud ära jätta 15 üritust.” Praegu paneb ta kuulutuse välja alles siis, kui ürituseni on kõige rohkem poolteist nädalat. “Teisiti ei jää ellu,” lausus ta napilt.