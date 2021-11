Kolumn: au ja häbi küsimus

Debatt COVID-19-vastase vaktsineerimise üle on maailmas sama kirglik nagu debatt poiste ümberlõikamise üle. Mõlemad on lihtsad meditsiinilised protseduurid, mida ühed peavad kuuletumiseks ja teised vastuhakuks Jumalale. Kaalul on kasu ja kahju. Ehk polegi juhus, et Ühend­emiraatides ja Iisraelis on kõrge vaktsineerituse tase: islam ja judaism nõuavad ümberlõikamist.