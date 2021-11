Masingute pere lapsed. Vasakult: Karl Marten, Lili Johanna, Nora Annabel, Sten Magnus ja Kris Magnar. Ema kõneles, et iga lapse sünd on kujundanud tema perspektiive ümber. Alles pärast viie lapse sündi on ta tõeliselt õppinud hindama elu tähendust ja väärtust. FOTO: Erakogu