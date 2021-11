Ida prefektuuri operatiivstaabi juht Urmas Elmi sõnul on Ida-Virumaal on Eesti-Vene piir enamjaolt tõkestatud loodusliku veetõkkega. Seetõttu tugevdavad politseinikud ning kaitseväelased siinset ainsat kuiva lõiku endises Narva jõe sängis, kus risk ebaseaduslikuks piiriületuseks kõige suurem. Elmi sõnul algasid tööd täna hommikul kella 9 paiku ning kestavad kuniks jagub päevavalgust. "Kaitsevägi töötab sellel lõigul kaks päeva," ütles Elmi.

Lõuna prefektuuri operatiivstaabi juht Vallo Koppeli sõnul oli politsei peamine ülesanne varahommikul juhendada kõiki piiriribale liikuvaid reservväelasi. "Andsime neile võimalikult põhjaliku ülevaate, et neil oleks kindlus ja teadmine, kuidas piiriribal paigaldada lõiketraati nii, et ei astutaks tahtlikult ega tahtmatult üle piiririba," kõneles Koppel ja lisas, et tõkete paigutamisega on praegu alustatud näiteks Vinski küla lähedal, aga ka Koidula kandis, mida on kasutatud nii ebaseaduslikuks piiriületuseks kui salakauba vedamiseks. Koppeli sõnul on ettevalmistused ja koostöö kaitseväega sujunud ning töö piiril käib.