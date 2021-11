Pühapäeval sajab paiguti lund

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu pühapäeva muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab vihma ja lörtsi ning paiguti tekib udu. Tuul puhub sisemaal läänekaarest kiirusega 2-8 m/s. Saartel ja rannikul puhub lääne- ja loodetuul 6-11, puhanguti 15-17 m/s. Pärast keskööd tuul vähehaaval nõrgeneb. Õhutemperatuur on -2 kuni +3, rannikul kuni +6 kraadi.

Peipsi järvel puhub läänetuul 5-8, puhanguti 11 m/s. Lainekõrgus on pool kuni üks meeter. Ilm on olulise sajuta ja mõõduka nähtavusega. Õhutemperatuur on 0 kuni +2 kraadi.