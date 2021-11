Võistkonna kapten Sirli Nellis kõneles, et võistkond on veel hästi noor. Mõned on algajad, kes said alles teist korda mängima ning mõned kogenumad võistlejad, kes on pärast pausi taas võistlema asunud. "Meil on hästi kirju võistkond ja tase on ka hästi seinast seina. Üritame üksteisest hakata aru saama," kõneles Nellis.